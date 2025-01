Yellowjackets: voici quand Sophie Nélisse revient dans nos écrans

Ça y est, la date de la première de Yellowjackets, saison 3 a été dévoilée!

Sophie Nélisse et sa bande de survivantes reviendront dans nos écrans le 14 février prochain.

Le premier épisode de la saison 3 arrivera sur Crave ce jour-là, et on pourra en découvrir un nouveau chaque vendredi. En regardant les premières images de la nouvelle saison, on a l'impression que la suite de Yellowjackets s'annonce plus intense que jamais: