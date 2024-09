Shaïna lève le voile sur des frictions entre les filles à OD Mexique

Shaïna, la dernière candidate éliminée de l’émission Occupation Double Mexique, a quitté l'aventure suite à une élimination surprise.

On a eu la chance de discuter avec elle après son retour au Québec, et on a eu quelques informations sur la dynamique dans les maisons.

Même si les filles affichent une belle chimie à l’écran, Shaïna a eu quelques accrochages avec ses colocataires. Elle aurait souhaité que le public voit davantage sa force de caractère.