Jean-Nicolas Verreault partage une rare photo avec sa fille

Jean-Nicolas Verreault et sa femme Jannie-Karina Gagné sont les parents de trois filles aux besoins particuliers.

L’aînée, Mia-T., vit avec un trouble du spectre de l’autisme doublé d’un trouble anxieux généralisé. La deuxième, Marie-Simone, doit vivre avec un TDAH sévère, le syndrome Gilles de la Tourette et des troubles d’apprentissage (dyslexie, dysorthographie et dyscalculie). Finalement, la petite Romy est née avec le syndrome de Nager, qui se traduit par des malformations au visage et aux membres supérieurs, accompagné d’une surdité.