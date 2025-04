De sa cuisine, Christian Bégin confirme la nouvelle que les fans attendaient

Dans la description sous la vidéo, Christian Bégin et son équipe pose une question aux téléspectateurs: qui voudraient-ils voir autour de la table de Curieux Bégin la saison prochaine?

Plusieurs aimeraient revoir Colombe St-Pierre de l'émission Les Chefs!

D'autres suggèrent des chefs populaires de restaurants montréalais, et un internaute a même proposé de ramener le duo formé par Francis Reddy et Boucar Diouf à Des kiwis et des hommes le temps d'un épisode de Curieux Bégin.

Si vous voulez faire vos suggestions, vous aussi, rendez-vous sur la page Facebook officielle de l'émission.