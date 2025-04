Maripier Morin aborde le retour d'OD Tentations au soleil

Maripier Morin sera de retour à l'animation d'OD Tentations au soleil l'automne prochain sur Crave!

Cette version sexy et audacieuse de la téléréalité regroupe d'anciens candidats qui sont prêts à s'amuser, frencher et, qui sait, peut-être trouver l'amour devant les caméras.

Comme on l'a vu lors de la première saison, il est possible de faire comme Catherine F. et d'être recruté.e pour OD Tentations au soleil tout de suite après avoir été éliminé d'Occupation Double.

C'est pourquoi Maripier Morin vous invite à vous inscrire dès maintenant à la version classique de la téléréalité, et ainsi avoir une double chance de faire partie de ces aventures excitantes.

Voici le petit mot de l'animatrice, à voir en appuyant sur «Play» au centre de la vidéo Instagram: