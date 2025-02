Gâtées pourries: voyez toutes les vedettes sur le tapis rouge!

Dans Gâtées pourries, on suivra trois meilleures amies: Kim (Anne-Élisabeth Bossé), Frédérique (Pascale Renaud-Hébert) et Justine (Suzie Bouchard).

Elles sont vraiment différentes, mais elles ont un point en commun: elles sont insatisfaites de leurs vies et ne veulent pas faire de sacrifices! On nous promet une comédie de situation hilarante et fort divertissante.

Voici toutes nos photos du tapis bleu lors du visionnement de Gâtées pourries: