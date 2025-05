En entrevue, Janette Bertrand aborde le danger des réseaux sociaux

«Il faut mettre le coupable où il est, ce sont les réseaux sociaux. [...] On ne le sait pas, qui est-ce qui parle, puis on le croit. Moi je pense que les parents doivent aussi regarder ce que les enfants regardent, pour pouvoir défaire les choses. Si on ne les regarde pas, les réseaux sociaux, on ne peut pas savoir à quel point un mouvement comme le masculinisme, c'est-à-dire revenir en arrière, les femmes au foyer et les hommes pourvoyeurs [est présent]. On sait que ça n'a pas marché cette affaire-là. On ne va pas recommencer ça! Il faut regarder les réseaux sociaux et discuter avec eux autres. Garder le dialogue ouvert.»

Une fois de plus, Janette Bertrand nous rappelle que la communication est la clé.

Il faut se parler, en famille, entre amis et en amoureux, et ne pas avoir peur d'aborder même les sujets les plus délicats.