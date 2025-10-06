Passer au contenu principal
Janette Bertrand annonce la sortie d'un nouveau livre

PAR :

Janette Bertrand sort un nouveau livre!

Elle a choisi de proposer un concept bien particulier, inspiré des nombreuses histoires qu’elle a reçues pendant la pandémie, pour revisiter l’histoire du Québec avant la Révolution tranquille.

© THE CANADIAN PRESS/Jacques Boissinot

Pendant la pandémie, madame Bertrand a invité les personnes âgées à lui écrire leur histoire. Elle a reçu des milliers de témoignages qu’elle a décidé de rassembler dans son livre Cent ans d’histoire - Vous m’avez raconté le Québec.

Cet ouvrage touchant aborde des thèmes universels comme la sexualité, la mort, la religion, l’amour, la langue et bien d’autres.

© Roy & Turner

Janette Bertrand n’a pas travaillé seule sur ce projet: elle a été accompagnée de l’historien Laurent Turcot.

La grande dame du Québec y dresse un portrait novateur du Québec qu’elle a vu grandir et un hommage à celles et ceux qui l’ont bâti.

© Karine Paradis

Le livre sera disponible en librairie dès le 22 octobre.

