Janette Bertrand annonce la sortie d'un nouveau livre

Janette Bertrand sort un nouveau livre!
Elle a choisi de proposer un concept bien particulier, inspiré des nombreuses histoires qu’elle a reçues pendant la pandémie, pour revisiter l’histoire du Québec avant la Révolution tranquille.
Pendant la pandémie, madame Bertrand a invité les personnes âgées à lui écrire leur histoire. Elle a reçu des milliers de témoignages qu’elle a décidé de rassembler dans son livre Cent ans d’histoire - Vous m’avez raconté le Québec.
Cet ouvrage touchant aborde des thèmes universels comme la sexualité, la mort, la religion, l’amour, la langue et bien d’autres.
Janette Bertrand n’a pas travaillé seule sur ce projet: elle a été accompagnée de l’historien Laurent Turcot.
La grande dame du Québec y dresse un portrait novateur du Québec qu’elle a vu grandir et un hommage à celles et ceux qui l’ont bâti.
Le livre sera disponible en librairie dès le 22 octobre.
