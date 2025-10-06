Janette Bertrand annonce la sortie d'un nouveau livre

Pendant la pandémie, madame Bertrand a invité les personnes âgées à lui écrire leur histoire. Elle a reçu des milliers de témoignages qu’elle a décidé de rassembler dans son livre Cent ans d’histoire - Vous m’avez raconté le Québec.

Cet ouvrage touchant aborde des thèmes universels comme la sexualité, la mort, la religion, l’amour, la langue et bien d’autres.