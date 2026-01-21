Au tour du chum de Karine Vanasse de documenter ses rénos de chalet

Le conjoint de Karine Vanasse, Guillaume Duranceau-Thibert, a dévoilé les rénovations de son chalet dans une nouvelle vidéo partagée sur Instagram.

L'horticulteur et influenceur voyage a indiqué qu'il avait acheté la propriété il y a trois ans. Toutefois, l'endroit avait grandement besoin de changements.

Guillaume Duranceau-Thibert a donc décidé de se lancer dans les rénos afin de transformer ce petit chalet en véritable oasis scandinave.