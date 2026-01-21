Au tour du chum de Karine Vanasse de documenter ses rénos de chalet

Début du contenu principal.
Le conjoint de Karine Vanasse, Guillaume Duranceau-Thibert, a dévoilé les rénovations de son chalet dans une nouvelle vidéo partagée sur Instagram.
L'horticulteur et influenceur voyage a indiqué qu'il avait acheté la propriété il y a trois ans. Toutefois, l'endroit avait grandement besoin de changements.
Guillaume Duranceau-Thibert a donc décidé de se lancer dans les rénos afin de transformer ce petit chalet en véritable oasis scandinave.
Avec le montage vidéo, le chum de Karine Vanasse écrit ceci:
«Il y a pres de 3 ans, je suis tombé en amour avec un petit chalet dans le bois qui avait lui aussi grandement besoin d’amour! De fil en aiguille et en m’inspirant d’une certaine philosophie et design scandinave, j’ai lu, appris, et j’ai sorti mes outils!»
Voici les images montrant l'avancée des rénovations de Guillaume Duranceau-Thibert, à voir en appuyant sur «Play» au centre de la publication Instagram ci-dessous:
Pendant ce temps, son amoureuse planche toujours sur sa magnifique maison ancestrale.
Karine Vanasse s'est elle aussi retrouvée devant les caméras pendant les rénos de sa demeure construite dans les années 1870. Sauf qu'elle, elle en a fait une émission de télévision!
Karine et la maison jaune a été diffusée l'an dernier sur les ondes de Canal Vie. Vous pouvez maintenant revoir l'émission sur Crave.