Deux bonnes nouvelles pour Karine Vanasse!

L’été s’annonce chargé pour l’animatrice, qui enchaînera également les tournages des troisièmes saisons des téléréalités The Traitors Canada et Les Traîtres. Ces deux versions de l’émission, où les participants doivent mentir, manipuler et trahir pour rester dans le jeu, promettent une fois de plus de tenir les téléspectateurs en haleine.

Entre intrigues, rénovations et tapis bien choisis, Karine Vanasse prouve encore une fois qu’elle sait captiver son monde, peu importe le projet. On a déjà hâte à la suite!

