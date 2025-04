Karine Vanasse quitte son nid des dernières années, voyez la vidéo

Dans Karine et la maison jaune, on suit Karine alors qu’elle transforme une maison ancestrale dans les Cantons-de-l’Est, récemment acquise. Cette maison c'est plus qu’un projet de rénovation, c’est un projet de cœur :

«J’ai envie d’une maison où, pas juste moi, mais aussi quand les gens viennent, je les sens déposer. [...] Où les rires peuvent être francs et soutenus et incontrôlables, mais où on a envie d’aller puis de rester.»

Cliquez sur l'image pour voir l'extrait: