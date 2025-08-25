Christine Morency se lance dans les rénos et dévoile le avant-après

Début du contenu principal.
Christine Morency est aux anges!
L'humoriste a décidé de se lancer dans les rénos afin de transformer un endroit important de son quotidien: son walk-in!
Il s'agit d'une pièce complète qui, avant d'être revampée, avait l'air d'un débarras. Christine Morency a fait repeindre et réparer les murs avant de faire installer des armoires sur mesure par une équipe de professionnels.
Devant le résultat final, l'humoriste affirme qu'elle n'en reviendra tout simplement jamais. Sa nouvelle pièce-penderie a l'air d'une loge luxueuse et lui permet de se changer, se coiffer et se maquiller rapidement en ayant accès à tout.
Voici la vidéo avant-après du walk-in de la vedette, à voir en appuyant sur «Play» au centre de la publication Instagram ci-dessous:
«ALERTE INFLUENCEUSE! J’en reviendrai JAMÂ! J’ai ENFIN le walk-in de mes rêves! Pis je suis telllllement en vacances que j’ai même pris le temps de vous faire un montage digne des plus grandes influenceuses du MONDE! (Pis aussi, pas te mentir, parce que ça me donnait un beau petit rabais sur le coût de mon walk-in de rêve… pis ceux qui me connaissent le savent, J’ADORE les rabais!) GA’! ASHTAG YOLOOOOO!! Pour vrai, merci telllllement à Julie de Garde Robes Gagnon! Les idées, les plans 3D, les suivis serrés pis toute! J’étais un brin perdue dans ce que je voulais comme pièce, j’arrivais pas à visualiser les possibilités pis tu as rendu ça sincèrement simple! C’est MAGNIFIQUE! Je capote ben raide. Merci! Et un autre merci sincère à Mich.Elles Peinture, ces femmes qui m’ont sauvé le cul en venant corriger tous les défauts de cette pièce! UNE BUSINESS DE FEMMES EN OR! Astheur, si vous me cherchez, je suis DANS MON WALK-IN, à me changer aux 5 minutes. J’vous l’dis, j’t’à veille de faire des live mode & tuto make up tellement j’me feel dans cette pièce-là! STAY TUNED! SONDAGE: Pis!? Mon montage? Complètement influflu ou quoi!?»
C'est vrai que c'est joli!
On croirait effectivement voir le studio d'une influenceuse beauté. Qui sait, on aura peut-être droit à un tout nouveau type de capsules sur le compte Instagram de Christine Morency!
Christine Morency a profité de son passage au podcast Entre 2 lèvres, animé par Mona de Grenoble et Rainbow, pour régler ses comptes.
Avec un acrostiche dédié à la drag-queen, l’humoriste n’a pas mâché ses mots. Ce qui devait être un moment gentil s’est transformé en un segment complètement hilarant.
Christine s’amuse à faire un acrostiche avec le prénom Mona, et pour la lettre O, elle choisit le mot Oupelaye. Son explication, totalement humoristique, est franchement hilarante.
