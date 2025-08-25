Christine Morency se lance dans les rénos et dévoile le avant-après

Christine Morency est aux anges!

L'humoriste a décidé de se lancer dans les rénos afin de transformer un endroit important de son quotidien: son walk-in!

Il s'agit d'une pièce complète qui, avant d'être revampée, avait l'air d'un débarras. Christine Morency a fait repeindre et réparer les murs avant de faire installer des armoires sur mesure par une équipe de professionnels.

Devant le résultat final, l'humoriste affirme qu'elle n'en reviendra tout simplement jamais. Sa nouvelle pièce-penderie a l'air d'une loge luxueuse et lui permet de se changer, se coiffer et se maquiller rapidement en ayant accès à tout.

Voici la vidéo avant-après du walk-in de la vedette, à voir en appuyant sur «Play» au centre de la publication Instagram ci-dessous: