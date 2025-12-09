Voyez les premières images des rénos de Maripier Morin et Jean-Philippe Perras

Début du contenu principal.
Maripier Morin et Jean-Philippe Perras se lancent dans un ambitieux projet: la construction d’une maison bigénérationnelle avec les parents de Jean-Philippe.
Annoncé plus tôt cette année, le projet dévoile enfin ses premières images, et tout porte à croire que l’aventure sera parsemée de nombreux défis.
Dans la bande-annonce de Les Morin-Perras sous le même toit, on comprend rapidement que le projet sera d’envergure.
Si plusieurs moments heureux ponctuent l’aventure, tout ne se déroule pas comme prévu, les parents de Jean-Philippe devront mettre leur maison en vente et le chantier sera loin d’être complété.
Le budget, lui aussi, va complètement exploser Cliquez sur le bouton JOUER pour voir les premières images.
L’émission Les Morin-Perras sous le même toit plonge les téléspectateurs au cœur de la construction de la future maison qui réunira le couple et leurs deux enfants, ainsi que les parents de Jean-Philippe, Claudette et Léonce. En attendant que la demeure soit prête, ces derniers vivent d’ailleurs déjà avec Maripier et Jean-Philippe.
Les 5 premiers épisodes dès le 8 janvier sur Crave!
En attendant, Jean-Philippe Perras est dans la série Dérive, offerte en rafale sur Crave. Il y incarne Daniel Major, un pianiste prodige qui s’effondre sur scène en plein concert et, depuis cet événement bouleversant, se retrouve incapable de jouer.
De son côté, Maripier Morin est de retour à l’animation de la deuxième saison d’OD: tentations au soleil. Les deux premiers épisodes sont déjà disponibles sur Crave et la suite promet d’être particulièrement chaude...