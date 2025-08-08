Guillaume Duranceau-Thibert, le conjoint de Karine Vanasse, animera une nouvelle émission voyage

Guillaume Duranceau-Thibert, l’amoureux de Karine Vanasse, a dévoilé son nouveau projet… qui l’emmènera aux quatre coins du monde!

Le créateur de contenu et animateur sera à la tête d’une nouvelle émission diffusée sur TV5, dans laquelle il partira à la rencontre des peuples nomades et semi-nomades vivant dans les régions montagneuses.