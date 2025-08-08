Guillaume Duranceau-Thibert, le conjoint de Karine Vanasse, animera une nouvelle émission voyage

Début du contenu principal.
Guillaume Duranceau-Thibert, l’amoureux de Karine Vanasse, a dévoilé son nouveau projet… qui l’emmènera aux quatre coins du monde!
Le créateur de contenu et animateur sera à la tête d’une nouvelle émission diffusée sur TV5, dans laquelle il partira à la rencontre des peuples nomades et semi-nomades vivant dans les régions montagneuses.
Dans son émission Peuples des sommets, Guillaume souhaite comprendre comment ces communautés s’adaptent, depuis des générations, aux défis uniques de la vie en altitude.
La série de 13 épisodes sera diffusée les vendredis à 20h, dès le 12 septembre, sur les ondes de TV5.
Découvrez la bande-annonce juste ici.
Guillaume Duranceau-Thibert et Karine Vanasse sont en couple depuis plus de deux ans, mais ce n’est qu’en novembre dernier que l’actrice a dévoilé l’identité de celui qui fait battre son cœur.