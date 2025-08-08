Passer au contenu principal
Guillaume Duranceau-Thibert, le conjoint de Karine Vanasse, animera une nouvelle émission voyage

Guillaume Duranceau-Thibert, l’amoureux de Karine Vanasse, a dévoilé son nouveau projet… qui l’emmènera aux quatre coins du monde!

Le créateur de contenu et animateur sera à la tête d’une nouvelle émission diffusée sur TV5, dans laquelle il partira à la rencontre des peuples nomades et semi-nomades vivant dans les régions montagneuses.

© Capture d'écran - Bande-annonce

Dans son émission Peuples des sommets, Guillaume souhaite comprendre comment ces communautés s’adaptent, depuis des générations, aux défis uniques de la vie en altitude.

La série de 13 épisodes sera diffusée les vendredis à 20h, dès le 12 septembre, sur les ondes de TV5.

Découvrez la bande-annonce juste ici

© Capture d'écran - Bande annonce

Guillaume Duranceau-Thibert et Karine Vanasse sont en couple depuis plus de deux ans, mais ce n’est qu’en novembre dernier que l’actrice a dévoilé l’identité de celui qui fait battre son cœur.

