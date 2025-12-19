Céline Dion avait un touchant message pour René Angélil en ce jour important

Céline Dion nous tire une larme avec un message adressé à son défunt mari, René Angélil, en cette semaine de décembre.

C'est que le 17 décembre est une date très spéciale pour le couple: ils se sont mariés ce jour-là en 1994.

Leur union aura duré 22 ans, avant que René Angélil soit emporté par la maladie en 2016.

Afin de souligner leur anniversaire de mariage, Céline Dion a partagé une sublime photo sépia de leurs mains le jour de la cérémonie. Avec le souvenir, la célèbre chanteuse s'adresse à l'homme de sa vie. Voici la touchante publication: