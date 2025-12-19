Céline Dion avait un touchant message pour René Angélil en ce jour important

Début du contenu principal.
Céline Dion nous tire une larme avec un message adressé à son défunt mari, René Angélil, en cette semaine de décembre.
C'est que le 17 décembre est une date très spéciale pour le couple: ils se sont mariés ce jour-là en 1994.
Leur union aura duré 22 ans, avant que René Angélil soit emporté par la maladie en 2016.
Afin de souligner leur anniversaire de mariage, Céline Dion a partagé une sublime photo sépia de leurs mains le jour de la cérémonie. Avec le souvenir, la célèbre chanteuse s'adresse à l'homme de sa vie. Voici la touchante publication:
«Et pour moi, c'est toujours un oui… Joyeux anniversaire mon amour...- Céline xxx»
Ouf! Un tout petit mot rempli d'émotion.
Nous envoyons de la douceur à Céline Dion en cette période plus difficile.
Céline et René ont dévoilé qu'ils étaient amoureux en 1987, plusieurs années après le début de leur collaboration professionnelle. Ils ont été complices au travail comme dans la vie jusqu'au décès de René Angélil en 2016.
Ensemble, le couple a eu trois fils: René-Charles, Nelson et Eddy.
Pour la première fois depuis sa sortie qui a marqué tout le monde l’an dernier, le documentaire sur Céline Dion sera présenté à la télévision au début du mois de janvier.
Le documentaire Je suis: Céline Dion sera diffusé sur les ondes de Noovo le dimanche 4 janvier dès 20h.
Rappelons que le documentaire nous ouvre les portes sur le quotidien de la célèbre chanteuse qui est atteinte du syndrome de la personne raide.