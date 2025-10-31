Avec émotion, Roxane Bruneau chante Céline Dion

Dans l’extrait partagé sur ses réseaux sociaux, la chanteuse reprend la bouleversante chanson Vole de Céline Dion.

Sous la vidéo, elle écrit :«J'ai perdu ma grand-mama récemment. Le cel est venu nous la voler... Cette chanson restera pour toujours et à jamais la trame sonore qui accompagne ce moment.»

Cliquez sur le bouton JOUER pour voir la vidéo.