Avec émotion, Roxane Bruneau chante Céline Dion

Roxane Bruneau nous a profondément touchés ce matin avec une vidéo empreinte d’émotion.
Lors d’un test de son, elle a interprété une magnifique chanson de Céline Dion en hommage à sa grand-mère disparue, offrant un moment d’une grande sincérité.
Dans l’extrait partagé sur ses réseaux sociaux, la chanteuse reprend la bouleversante chanson Vole de Céline Dion.
Sous la vidéo, elle écrit :«J'ai perdu ma grand-mama récemment. Le cel est venu nous la voler... Cette chanson restera pour toujours et à jamais la trame sonore qui accompagne ce moment.»
Ce n’est pas la première fois que Roxane Bruneau reprend une chanson de Céline lors d’un test de son.
Elle avait déjà offert une interprétation bouleversante de Pour que tu m’aimes encore, qui nous avait touchés droit au cœur.