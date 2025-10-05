Voici où vous pourrez enfin voir le documentaire Céline Dion raconte D’eux

Début du contenu principal.
Les fans de Céliiiiiiiiiiiiiine peuvent enfin se réjouir!
Eh oui, le documentaire français Céline Dion raconte D’eux sera bel et bien présenté au Québec après avoir été annulé à la dernière minute en septembre dernier!
Le film arrivera d’abord sur l'extra d'Ici Tou.tv le 8 octobre prochain, avant d’être diffusé sur Ici Artv le 1er novembre et sur Ici Télé le 14 décembre.
Réalisé par Nicolas Perge, ce documentaire de 1 h 48 minutes célèbre les trente ans de l’album D’eux, œuvre mythique signée Jean-Jacques Goldman qui reste encore aujourd’hui le disque francophone le plus vendu de tous les temps.
Pour donner vie à ce retour sur une époque charnière, l’équipe de tournage s’est rendue à Las Vegas afin de rencontrer Céline Dion. C’est son amie et agente française, Valérie Michelin, qui a mené l’entretien. Dans un climat intimiste, la chanteuse s’est confiée sur sa rencontre avec Goldman, sur les mois de travail en studio et sur la naissance de chansons devenues immortelles comme Pour que tu m’aimes encore et J’irai où tu iras.
Cette entrevue est d’autant plus précieuse qu’il s’agit de la seule que Céline Dion a accordée depuis sa performance remarquée à la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris en 2024. Devant la caméra, elle replonge dans ses souvenirs avec sincérité, évoquant les éclats de rire partagés, les moments de doute et l’immense succès qui a suivi. Ce regard porté trente ans plus tard met en lumière non seulement la portée historique de l’album, mais aussi l’impact humain et artistique de cette collaboration hors du commun!
Céline Dion raconte D’eux promet de plonger les spectateurs dans une période marquante de la carrière de la diva québécoise. À travers confidences, émotions et souvenirs encore vifs, Céline offre un témoignage unique qui séduira à la fois les nostalgiques et les nouvelles générations!
