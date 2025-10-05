Voici où vous pourrez enfin voir le documentaire Céline Dion raconte D’eux

Réalisé par Nicolas Perge, ce documentaire de 1 h 48 minutes célèbre les trente ans de l’album D’eux, œuvre mythique signée Jean-Jacques Goldman qui reste encore aujourd’hui le disque francophone le plus vendu de tous les temps.

Pour donner vie à ce retour sur une époque charnière, l’équipe de tournage s’est rendue à Las Vegas afin de rencontrer Céline Dion. C’est son amie et agente française, Valérie Michelin, qui a mené l’entretien. Dans un climat intimiste, la chanteuse s’est confiée sur sa rencontre avec Goldman, sur les mois de travail en studio et sur la naissance de chansons devenues immortelles comme Pour que tu m’aimes encore et J’irai où tu iras.