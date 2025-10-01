Céline Dion surprend ses fans avec une nouvelle collaboration

Céline Dion est la nouvelle égérie d'une prestigieuse marque de cosmétiques: Charlotte Tillbury!

La chanteuse québécoise est en vedette de leur nouvelle campagne des Fêtes 2025.

La publicité vidéo, dévoilée aujourd'hui, montre Céline Dion en train de danser et de chanter vêtue d'une somptueuse combinaison dorée à paillettes avec un immense boa de plumes. Entourée de mannequins aux visages parfaitement maquillés, la superstar interprète une version remixée de son succès I'm Alive.

Voici la nouvelle publicité de Charlotte Tillbury avec Céline Dion, à voir en appuyant sur «Play» au centre de la publication Instagram ci-dessous: