Céline Dion surprend ses fans avec une nouvelle collaboration

Céline Dion est la nouvelle égérie d'une prestigieuse marque de cosmétiques: Charlotte Tillbury!
La chanteuse québécoise est en vedette de leur nouvelle campagne des Fêtes 2025.
La publicité vidéo, dévoilée aujourd'hui, montre Céline Dion en train de danser et de chanter vêtue d'une somptueuse combinaison dorée à paillettes avec un immense boa de plumes. Entourée de mannequins aux visages parfaitement maquillés, la superstar interprète une version remixée de son succès I'm Alive.
Voici la nouvelle publicité de Charlotte Tillbury avec Céline Dion, à voir en appuyant sur «Play» au centre de la publication Instagram ci-dessous:
Avec les images, l'entrepreneure Charlotte Tillbury écrit ceci:
«BREAKING NEWS! CÉLINE DION EST LA STAR DE MA NOUVELLE CAMPAGNE! Mes chéris, je suis ravie de vous dévoiler la LÉGENDAIRE + EMBLÉMATIQUE Céline Dion, STAR de ma NOUVELLE CAMPAGNE DES FÊTES! Cette année, on se donne la confiance en soi d'une star - et qui de mieux pour l'incarner?! Céline est la définition même d'une ICÔNE INTERNATIONALE - son histoire de persévérance, d'authenticité et de confiance en soi nous inspire toutes!»
Elle précise ensuite que la chanson I'm Alive de Céline Dion a été spécialement remixée pour cette publcité.
En ce qui concerne les produits de la marque, ils sont disponibles chez Sephora au Canada. Vous trouverez la nouvelle collection des Fêtes juste ici.
Sur une autre note, on a eu des scoops sur Céline Dion et son amour pour le fast-food dans le nouvel épisode de Pop Pop Balado!
Les animateurs, passionnés de musique et de Céline, ont discuté du fait que la chanteuse était revenue vivre au Québec pendant la pandémie. On vous avait d'ailleurs parlé de sa maison de Bréboeuf dans les Laurentides dans cet article.
Cette fois-ci, on a eu plus de détails. Céline Dion a bel et bien passé une grande partie du confinement dans sa demeure de Bréboeuf... et elle allait faire son épicerie elle-même! Apparemment, les résidents avaient un grand respect pour sa vie privée et ne souhaitait pas propager la nouvelle.
