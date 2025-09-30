Voici où Céline Dion habitait pendant la pandémie (c’est au Québec!)

Début du contenu principal.
On a eu des scoops sur Céline Dion et son amour pour le fast-food dans le nouvel épisode de Pop Pop Balado!
Les animateurs, passionnés de musique et de Céline, ont discuté du fait que la chanteuse était revenue vivre au Québec pendant la pandémie. On vous avait d'ailleurs parlé de sa maison de Bréboeuf dans les Laurentides dans cet article.
Cette fois-ci, on a eu plus de détails. Céline Dion a bel et bien passé une grande partie du confinement dans sa demeure de Bréboeuf... et elle allait faire son épicerie elle-même! Apparemment, les résidents avaient un grand respect pour sa vie privée et ne souhaitait pas propager la nouvelle.
De plus, Marie-Josée Gauvin nous a appris que Céline a une grande passion pour les lanières de poulet. De sources sûres, elle a confirmé que l'interprète de Taking Chances s'en faisait livrer de Mont-Tremblant... toutes les semaines!
Voici les potins des animateurs de Pop Pop Balado sur la présence de Céline au Québec pendant la pandémie:
C'est excellent!
Pour écouter l'épisode en entier, rendez-vous sur iHeartRadio ou cherchez Pop Pop Balado sur votre plateforme d'écoute préférée.
Le mois dernier, l'équipe de la célèbre chanteuse dévoilait des images inédites montrant Céline Dion en train de cueillir des pommes à Bréboeuf.
La vidéo a été filmée en pleine pandémie, en 2020, non loin de chez elle. On vous invite à regarder les images en appuyant sur «Play» au centre de la publication Instagram ci-dessous:
Dans le 3e épisode de Pop Pop Balado, Marie-Josée Gauvin et Maxime Roberge ont fait une liste de leurs 5 divas québécoises préférées.
Au moment de révéler leur palmarès, l’animatrice a admis qu’elle n’y avait pas inclus LA superstar du Québec... Céline Dion! Mais elle avait une excellente raison de l’exclure de la sorte.
Voici ce qu’a raconté Marie-Josée Gauvin à ce sujet...
Vous aimerez aussi: