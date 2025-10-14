Écoutez Roxane Bruneau chanter Céline Dion

Début du contenu principal.
Roxane Bruneau nous a donné des frissons dans le dos en interprétant avec justesse et émotion une pièce phare de la grande Céline Dion.
C’est dans un extrait déposé sur les réseaux sociaux qu’on a effectivement pu profiter de ce moment capté lors d’un test de son, avant une représentation.
Les yeux fermés pour plus d’introspection, la chanteuse a chanté Pour que tu m’aimes encore d’une façon qui nous touche droit au cœur.
En légende, Roxane Bruneau a expliqué être plutôt gênée de ce genre de cover, elle qui a affirmé qu’elle n’oserait pas la faire lorsque la salle se remplit… et pourtant!
Elle a écrit: «Passion faire des chansons en sound check que j’serais JAMAIS game de faire en show 😂🙏 Céline Dion, je t’aime ❤️»
Non, mais quelle belle interprétation de la chanson qui mériterait AUSSI d’être chantée devant les fans de Roxane Bruneau!
En attendant, c’est un privilège qu’elle réserve aux techniciens présents lors des tests de sons dans les salles qu’elle visite… et à ses abonnés sur les réseaux sociaux.
