Rare photo de famille pour Céline Dion et ses grands garçons

Céline accompagne la photo d'un touchant message qui souligne l'importance que René a eu dans le vie.

«René, on ne peut pas croire que tu es parti depuis neuf ans déjà. Il ne se passe pas un jour sans que nous sentions votre présence, RC, Eddy, Nelson et moi. Vous avez été mon plus grand champion, mon partenaire et celui qui a toujours vu le meilleur en moi. Je t'honore et tu nous manques à jamais mon amour…. Nous t'aimons.

—Céline xx…»