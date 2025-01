Céline Dion rend hommage à René Angélil pour son anniversaire

Deux jours plus tôt, Céline avait marqué les neuf années depuis la disparition de René avec une rare photo d’elle en compagnie de ses trois fils, René-Charles, Nelson et Eddy. Les enfants, aujourd’hui bien grands, étaient réunis aux côtés de leur mère pour cet hommage spécial!

«René, on n’arrive pas à croire que tu es parti depuis déjà neuf ans. Pas un jour ne passe sans que nous ne ressentions ta présence, RC, Eddy, Nelson et moi. Tu étais mon plus grand champion, mon partenaire et celui qui voyait toujours le meilleur en moi. Je t’honore et tu nous manqueras à jamais mon amour... Nous t’aimons. Céline xx...», avait écrit la chanteuse sous sa publication Instagram et Facebook.

Ces moments rappellent l’amour indéfectible qui unit Céline et René, une histoire gravée dans le cœur de millions de fans à travers le monde!

Nous envoyons à Céline et à sa famille nos plus tendres pensées.

