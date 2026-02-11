Les fans trouvent que cette célébrité de Big Brother ressemble à Marina Orsini dans les années 80

Début du contenu principal.
Une vidéo de Marina Orsini datant d'avant Lance et compte, en 1985, refait surface, alors que plusieurs fans de Big Brother Célébrités remarquent une grande ressemblance entre la comédienne et la patronne de la semaine, Marie-Ève Beauregard.
Dans la vidéo, on aperçoit la jeune Marina, alors mannequin, lors d’une entrevue accordée à la journaliste de Radio-Canada, Anne Poliquin.
Dans un groupe Facebook de fans de Big Brother, un internaute a partagé un montage comparant une photo de Marina Orsini à celle de Marie-Ève Beauregard, et la ressemblance entre les deux femmes est frappante. Dans les commentaires, plusieurs internautes sont d’ailleurs unanimes: la similarité entre les deux visages n’est pas passée inaperçue.
«Oui elle a des airs. Elle pourrait facilement jouer sa fille est se serait crédible »
«Elle pourrait facilement jouer sa fille.»
«Omg c'est fou »
«Tellement pareille!»
Dans les commentaires, certains internautes ont également souligné une autre ressemblance, cette fois avec la comédienne Isabelle Cyr. Quelques fans estiment en effet qu’un air de famille se dégage entre les deux femmes, notamment en raison de leur nez légèrement retroussé et de leurs cheveux foncés.
Présentement, Marie-Ève est la patronne de la maison de Big Brother Célébrités, et tout indique que sa cible pourrait être l’un des deux membres du duo formé par William et Pascale.
Pour découvrir la suite des événements, rendez-vous du lundi au jeudi à 19 h 30 ainsi que le dimanche à 18 h 30, sur Noovo et sur Crave.
