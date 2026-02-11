Les fans trouvent que cette célébrité de Big Brother ressemble à Marina Orsini dans les années 80

Une vidéo de Marina Orsini datant d'avant Lance et compte, en 1985, refait surface, alors que plusieurs fans de Big Brother Célébrités remarquent une grande ressemblance entre la comédienne et la patronne de la semaine, Marie-Ève Beauregard.

Dans la vidéo, on aperçoit la jeune Marina, alors mannequin, lors d’une entrevue accordée à la journaliste de Radio-Canada, Anne Poliquin.