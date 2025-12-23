Sarah-Jeanne Labrosse offre ses voeux de Noël avec d'adorables photos de famille

Sarah-Jeanne Labrosse a adressé ses voeux de Noël à ses centaines de milliers d'abonnés, aujourd'hui sur les réseaux sociaux.;

Avec son message rempli d'amour et de lumière, la comédienne nous offre un album de photos d'elle avec Marc-André Grondin et leurs enfants.

Nous voyons entre autres un tout-petit en train de décorer le sapin de Noël, l'acteur en train d'embrasser son bébé ainsi que la fratrie en train de s'amuser dehors.

Voici le carrousel d'images, à faire défiler à l'aide de la flèche blanche située à droite de la publication de Sarah-Jeanne Labrosse: