Sarah-Jeanne Labrosse offre ses voeux de Noël avec d'adorables photos de famille

Début du contenu principal.
Sarah-Jeanne Labrosse a adressé ses voeux de Noël à ses centaines de milliers d'abonnés, aujourd'hui sur les réseaux sociaux.;
Avec son message rempli d'amour et de lumière, la comédienne nous offre un album de photos d'elle avec Marc-André Grondin et leurs enfants.
Nous voyons entre autres un tout-petit en train de décorer le sapin de Noël, l'acteur en train d'embrasser son bébé ainsi que la fratrie en train de s'amuser dehors.
Voici le carrousel d'images, à faire défiler à l'aide de la flèche blanche située à droite de la publication de Sarah-Jeanne Labrosse:
«Y’a rien comme faire développer un film pour te ramener à ta chance hein. Bonnes vacances tout le monde. J’vous souhaite d’avoir le temps de prendre une coupe de grandes respirations pis de vous sentir à la bonne place plus souvent qu’autrement. La santé. La famille. Les amis. Pis le ventre heureux.»
Quelle magnifique famille!
Nous leur souhaitons un merveilleux temps des fêtes ainsi que beaucoup de bonheur ensemble pour l'année 2026.
Sarah-Jeanne et Marc-André sont les parents de trois enfants: un fils, Lawrence, né en avril 2022, une fille, Léo, née à la fin de l’année 2023, ainsi qu’un troisième enfant, Charlo, né en septembre 2025.
Marc-André Grondin est également père d'une grande fille née d'une union précédente.
Sur le même thème, Marc-André Grondin a partagé une photo à la fois magnifique et profondément touchante sur ses médias sociaux la semaine dernière.
Sur ce cliché, on aperçoit Sarah-Jeanne Labrosse sur la scène de Révolution avec sa petite Léo, toutes deux éclairées par un follow spot.
Vous aimerez aussi: