45 vedettes déjà plongées dans l’esprit des Fêtes!

Alors que les premiers flocons recouvrent doucement le paysage, le compte à rebours avant Noël est bel et bien commencé. Il ne reste plus beaucoup de jours avant les Fêtes et l’ambiance magique s’installe un peu partout! C’est le moment de sortir les boîtes de décorations, de peaufiner les listes de cadeaux et de se laisser emporter par cette douce fébrilité qui accompagne la fin de l’année.

Pendant que plusieurs d’entre nous finalisent tranquillement les préparatifs, certaines vedettes québécoises ont déjà pleinement embrassé l’esprit de Noël. Sur les réseaux sociaux, elles partagent des bribes de leurs traditions, des décors lumineux et parfois même quelques idées originales pour célébrer cette période si spéciale!

Sapins déjà dressés, soirées chocolat chaud et maisons décorées comme dans un film de Noël: nos personnalités préférées n’hésitent pas à montrer leur côté festif… à notre plus grand bonheur!