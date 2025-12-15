Marc-André Grondin émeut Sarah-Jeanne Labrosse avec cette photo grandiose de ses enfants

Début du contenu principal.
Marc-André Grondin a partagé une photo à la fois magnifique et profondément touchante sur ses médias sociaux.
Sur ce cliché, que vous pouvez découvrir plus bas dans l’article, on aperçoit Sarah-Jeanne Labrosse sur la scène de Révolution avec sa petite Léo, toutes deux éclairées par un follow spot.
Sur la photo, on aperçoit la mère et sa fille sur la scène de l’émission de danse. Tout est plongé dans le noir, à l’exception d’un éclairage qui se pose directement sur Sarah-Jeanne et sa fille.
Dans les commentaires, Sarah-Jeanne a d’ailleurs réagi en publiant un emoji en pleurs, visiblement émue.
Voici la photo:
Sarah-Jeanne et Marc-André sont les parents de trois enfants: un fils, Lawrence, né en avril 2022, une fille, Léo, née à la fin de l’année 2023, ainsi qu’un troisième enfant, Charlo, né en septembre 2025.
En novembre dernier, on a eu droit à un moment de tendresse adorable vécu entre les bébés de Sarah-Jeanne Labrosse et de Félix-Antoine Tremblay.
C’est sur le compte Instagram de l’animateur qu’on suit notamment à Rouge que la photo a été déposée, montrant leurs deux enfants, Lou et Charlo, (mini) main dans la main.
