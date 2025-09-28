Sarah-Jeanne Labrosse dévoile qu'elle est fiancée

Ce samedi, la comédienne s’est laissée aller à de rares confidences lors de son passage à l’émission Pour une fois. Invitée par son amie de longue date, Sarah-Maude Beauchesne, elle a abordé sans détour sa vie amoureuse avec Marc-André, son amoureux et le père de ses trois enfants.

À la question de définir sa vision de l’amour, Sarah-Jeanne a livré une réponse très franche:

« Dévouée, je pense. Je pense que l’amour c’est un grand sentiment, immense et positif. Mais je pense que l’amour c’est aussi un travail. (…) De tout mon cœur, je me sens très amoureuse et très privilégiée de le sentir en retour. Mais je ne prends pas ça à la légère du tout. »

Forcément, la question du mariage est venue sur la table! Sarah-Maude Beauchesne lui a demandé si Marc-André et elle prévoyaient de se dire « oui » bientôt. Sarah-Jeanne a alors surpris par sa réponse:

« Je ne pense pas que ce serait un gros mariage, mais j'adorerais qu'on se marie! On est fiancés, ça fait des années, c'est juste que là on fait des bébés. Ça fait que là, on a pas le temps d'un mariage. Un jour, on va se marier, oui je pense. »