Sarah-Jeanne Labrosse dévoile qu'elle est fiancée

Depuis plusieurs mois, des rumeurs de mariage secret circulaient autour du couple formé par Sarah-Jeanne Labrosse et Marc-André Grondin.
Un anneau remarqué au doigt de l’acteur dans l’émission Hot Ones Québec avait semé le doute et alimenté les spéculations...
Mais voilà que la principale intéressée a enfin mis les choses au clair: non, ils ne sont pas mariés… mais fiancés depuis des années!
Ce samedi, la comédienne s’est laissée aller à de rares confidences lors de son passage à l’émission Pour une fois. Invitée par son amie de longue date, Sarah-Maude Beauchesne, elle a abordé sans détour sa vie amoureuse avec Marc-André, son amoureux et le père de ses trois enfants.
À la question de définir sa vision de l’amour, Sarah-Jeanne a livré une réponse très franche:
« Dévouée, je pense. Je pense que l’amour c’est un grand sentiment, immense et positif. Mais je pense que l’amour c’est aussi un travail. (…) De tout mon cœur, je me sens très amoureuse et très privilégiée de le sentir en retour. Mais je ne prends pas ça à la légère du tout. »
Forcément, la question du mariage est venue sur la table! Sarah-Maude Beauchesne lui a demandé si Marc-André et elle prévoyaient de se dire « oui » bientôt. Sarah-Jeanne a alors surpris par sa réponse:
« Je ne pense pas que ce serait un gros mariage, mais j'adorerais qu'on se marie! On est fiancés, ça fait des années, c'est juste que là on fait des bébés. Ça fait que là, on a pas le temps d'un mariage. Un jour, on va se marier, oui je pense. »
Un aveu spontané qui vient mettre fin aux rumeurs et qui montre bien que, pour l’instant, le couple concentre toute son énergie sur sa jeune famille!
Rappelons que Sarah-Jeanne Labrosse et Marc-André Grondin sont aujourd’hui les heureux parents de trois enfants. Après Lawrence, né en 2022, et Léo, en 2023, le couple a accueilli récemment leur troisième bébé, dont une première photo a déjà fait fondre leurs abonnés!
