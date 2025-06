Sarah-Jeanne Labrosse: voici les dernières nouvelles sur la comédienne

Le parcours professionnel de Sarah-Jeanne Labrosse

Toute jeune, Sarah-Jeanne Labrosse rêvait déjà d'être comédienne. C'est à l'âge de 7 ans qu'elle a fait ses débuts à la télévison dans la série Le Volcan tranquille en 1998.

Elle revient à l'écran 5 ans plus tard dans le film Un été avec les fantômes avant d'obtenir le rôle de Marie-Jeanne Gagnon, la sœur d'Aurore dans le film Aurore.

Durant son adolescence, elle enchaîne plusieurs autres rôles comme Annie Gray dans le film Human Trafficking, Gabrielle dans le film Bon Cop, Bad Cop et Tatiana dans le film Les promesses de l'ombre.

De 2014 à 2019, elle a joué dans deux séries marquantes de Vrak: L'Appart du 5e et Le Chalet. Plus récemment, on a aussi pu la voir dans Unité 9, Madame Lebrun, Les Pays d'en Haut et Bellefleur.

Elle a également participé à plusieurs éditions du Bye Bye et elle est l'animatrice de l'émission de danse Révolution.

Lieu et date de naissance

Montréal, le 16 août 1991

Les membres de sa famille

Les parents de Sarah-Jeanne sont Alain Labrosse, un pilote de course de moto, et Chantal Desrosiers. Elle a deux frères: Alexandre et Jason.

Sarah-Jeanne est en couple avec le comédien Marc-André Grondin avec qui elle a eu deux enfants: un garçon prénommé Lawrence et une fille prénommée Léo. La comédienne est actuellement enceinte de son troisième enfant.

Elle est aussi la belle-mère de Zoé qui est la fille de Marc-André, née d'une relation précédente.

Signe astrologique

Le signe astrologique de Sarah-Jeanne Labrosse est Lion.

