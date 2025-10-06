Sarah-Jeanne Labrosse lancera son premier livre de recettes!

«Je ne suis pas du genre à dire les choses quand je suis en train de les faire. Dans le sens que je ne documente pas mes démarches de vie. J’ai tout fait. C’est fini! […] C’est beaucoup d’essais et erreurs. C’était vraiment cool comme exercice. C’est du travail, là!»

Lorsque l'animatrice du balado a demandé à Sarah-Jeanne Labrosse quelles étaient ses sources d'inspiration pour ses recettes, elle a expliqué qu'elle était allée puiser à plusieurs endroits:

«C'est soit à partir d’une recette de ma mère, ou quelque chose que j’ai essayé un moment donné, ou le souvenir d’une recette de quelqu’un. […] C’est toujours parti de quelque chose ou d’une idée, il y a peut-être deux ou trois affaires là-dedans où je me dis ‘Ça c’est vraiment… je ne l’ai pas vu nulle part, ce n’est pas inspiré de rien, et c’est mon idée du moment et ça avait marché’. À part de ça, évidemment, je n’ai pas la prétention de dire que j’invente, c'est plus un livre qui donne des formules, des idées pour que ce soit simple et goûteux. Parce que moi je refuse que ça devienne fade chez moi parce que j'ai trois enfants et que j'ai pas le temps. Ça me dérange pas que ce soit un peu beige, mais je veux que ce soit un peu sain, et un peu le fun en bouche.»

Vous pouvez écouter ce segment autour de la 51e minute dans la vidéo ci-dessous: