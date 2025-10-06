Début du contenu principal.
Sarah-Jeanne Labrosse lancera son premier livre de recettes cet automne!
La comédienne, qui est maman de trois enfants et belle-maman d'une grande fille, a envie de proposer ses recettes simples et savoureuses. Elle veut donner des outils et des astuces aux familles pour que leurs repas soient à la fois agréables à préparer et bons à manger.
Sarah-Jeanne Labrosse a annoncé la belle nouvelle lors de son passage au Podcast Canapé Club. Son livre de recettes est terminé et pourra le trouver très bientôt en librairie.
Voici ce qu'a confié la vedette de Bon cop, Bad cop sur ce nouveau projet différent et coloré:
«Je ne suis pas du genre à dire les choses quand je suis en train de les faire. Dans le sens que je ne documente pas mes démarches de vie. J’ai tout fait. C’est fini! […] C’est beaucoup d’essais et erreurs. C’était vraiment cool comme exercice. C’est du travail, là!»
Lorsque l'animatrice du balado a demandé à Sarah-Jeanne Labrosse quelles étaient ses sources d'inspiration pour ses recettes, elle a expliqué qu'elle était allée puiser à plusieurs endroits:
«C'est soit à partir d’une recette de ma mère, ou quelque chose que j’ai essayé un moment donné, ou le souvenir d’une recette de quelqu’un. […] C’est toujours parti de quelque chose ou d’une idée, il y a peut-être deux ou trois affaires là-dedans où je me dis ‘Ça c’est vraiment… je ne l’ai pas vu nulle part, ce n’est pas inspiré de rien, et c’est mon idée du moment et ça avait marché’. À part de ça, évidemment, je n’ai pas la prétention de dire que j’invente, c'est plus un livre qui donne des formules, des idées pour que ce soit simple et goûteux. Parce que moi je refuse que ça devienne fade chez moi parce que j'ai trois enfants et que j'ai pas le temps. Ça me dérange pas que ce soit un peu beige, mais je veux que ce soit un peu sain, et un peu le fun en bouche.»
Vous pouvez écouter ce segment autour de la 51e minute dans la vidéo ci-dessous:
On peut donc s'attendre à un ouvrage rempli de recettes originales et savoureuses qui donneront envie «d'ouvrir le tiroir à épices», comme le dit Sarah-Jeanne Labrosse.
En fouillant un peu , on a découvert que ce livre devrait s'intituler Activité libre - Pour plus de fun à table! et on devrait y trouver des chapitres sur la pizza, les gaufres et les collations. On pourra mettre la main sur cet ouvrage au cours de l'automne 2025.
