Sarah-Jeanne Labrosse: «On ne m’avait pas avertie à quel point ça allait prendre de la place dans nos vies»

Début du contenu principal.
C’est maintenant au tour de Sarah-Jeanne Labrosse de publier son livre de recettes. Loin de se prendre pour une grande cuisinière, l’idée derrière ce premier ouvrage est de faciliter la vie des parents et de cuisiner dans le plaisir en famille. Voici ce qui a motivé son choix de lancer: Activité libre.
Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, la vedette explique d'où vient son désir de publier ce nouveau recueil. Tout a commencé il y a trois ans, alors qu’elle était dans une période où elle aimait particulièrement cuisiner des gaufres. De nombreux internautes lui écrivaient pour obtenir sa recette. Voyez toute l’explication ci-dessous.
En outre, la jeune maman se rendait compte que nourrir ses enfants chaque jour était un grand devoir: «Même si je ne suis vraiment pas cheffe, j’ai trouvé des twists pour que ce soit le fun l’heure du repas», avance-t-elle. Ayant une grande volonté que ses enfants mangent de tout, elle voulait des repas rapides et savoureux.
C’est vraiment le livre que j’aimerais avoir sur mon comptoir de cuisine à l’année.
Toujours dans la publication tirée de ses plateformes numériques, Sarah-Jeanne confie que ses recettes viennent de sa tête, de sa mère et qu’elles sont inspirées «de plein d’affaires ». Par exemple, elle partage la recette du grilled cheese qu’elle a longtemps mangé à TVA constituée de deux tranches de pain blanc, une tranche de fromage orange et un œuf crevé. Rien de trop compliqué. En outre, on peut aussi y retrouver sa toast miel et fromage.
Ce n’est pas un livre qui vous apprendra à cuisinier des recettes interminables, mais qui va plutôt vous donner envie de manger en famille et de vous amuser ensemble. En prévente dès maintenant.
Vous aimerez aussi: