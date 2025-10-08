Sarah-Jeanne Labrosse: «On ne m’avait pas avertie à quel point ça allait prendre de la place dans nos vies»

Des recettes archi-simples

Toujours dans la publication tirée de ses plateformes numériques, Sarah-Jeanne confie que ses recettes viennent de sa tête, de sa mère et qu’elles sont inspirées «de plein d’affaires ». Par exemple, elle partage la recette du grilled cheese qu’elle a longtemps mangé à TVA constituée de deux tranches de pain blanc, une tranche de fromage orange et un œuf crevé. Rien de trop compliqué. En outre, on peut aussi y retrouver sa toast miel et fromage.