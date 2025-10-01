Maïka Desnoyers et Étienne Boulay seront réunis à l’écran, voici quand

Début du contenu principal.
L’émission Les testeurs sera de retour pour une 7e saison, cet hiver sur Noovo! Un concept dans lequel Étienne Boulay et Patrice Bélanger répondent à différentes questions (plus ou moins existentielles) en expérimentant des tests allant dans tous les sens. La conjointe de l'ex-footballeur, Maïka Desnoyers, sera l’une des invités cette saison et on a appris que son passage ne s’est pas passé comme prévu. Voici ce qu’on sait.
On a pu visiter le quartier général des Testeurs plus tôt cette semaine. Étienne Boulay s’est permis de commenter l’expérience de sa douce qui n’a pas été de tout repos: «Chaque invité doit rester après son test individuel pour ce qu'on appelle le ‘’test récurrent’’. Maïka n’est pas restée.» À la défense de la coanimatrice de Vendre ou rénover au Québec, Patrice Bélanger explique que c’était une journée costaude, imprévue et inattendue! Écoutez tout ce qu’Étienne raconte dans la vidéo plus bas. C’est hilarant!
On ne connait pas encore tout sur le test qu’elle a dû accomplir, mais on sait qu’il sera question de camping. L’entrepreneur mentionne qu’ils n’étaient «pas secs ni propres en sortant de là!» Même si cette affirmation peut porter à confusion, l’animateur de Survivor Québec rassure qu’il ne s’est rien passé de coquin entre les deux.
Les testeurs, à voir dès janvier, sur noovo, noovo.ca et Crave!
Recommandé pour vous: