Patrice Bélanger se confie sur sa «chimie qui ne s'explique pas» avec Étienne Boulay

Pour une 2e année, Les testeurs revivront sur Noovo dans une septième saison dès janvier. Hier, sur le plateau du tournage, on a échangé avec Patrice Bélanger et Étienne Boulay qui ont prouvé que leur complicité est toujours aussi grande qu’à leurs débuts en 2011. Voyez notre entretien (un peu salissante) plus haut.
Encore une fois cette année, les tests iront dans tous les sens. Parfois douloureux, angoissants ou hilarants, il arrive aux animateurs de se demander: «Pourquoi nous faire ça?», avoue Patrice Bélanger. En revanche, la réponse n’est pas bien difficile: «Ultimement, ça met notre naturel, notre chimie à profit. Et c’est ce dont on se fait le plus parler depuis la saison 1 en 2011. Cette chimie, qui ne s’explique pas, mais Étienne et moi, nous nous sommes trouvés et on ne se quittera plus jamais.» Parlant de leur chimie, voyez dans la vidéo plus haut, le ketchup qu’Étienne a catapulté dans le visage de son ‘’grand ami’’.
Durant l’entrevue, Étienne se rappelle d’ailleurs des durs moments qu’il a vécus et durant lesquels il a pu compter sur le soutien de Patrice: «J’ai vécu quelques tempêtes, Pat a été à mes côtés, a essayé de m’aider […] je pense que tous ces événements-là qui auraient pu probablement dissoudre n’importe quelle équipe nous a rendus plus unis.», exprime-t-il avec gratitude.
Les deux amis réalisent le privilège qu’ils ont de vivre ces expériences ensemble, notamment d’être rémunérés pour faire des folies: «Le nombre de fois qu’on se texte: ''On a été payés pour faire des niaiseries aujourd’hui.’’ Et on se donne le droit d'être des gamins.», mentionne l’ex-footballeur.
À l’époque, l’émission Les testeurs était diffusée à Vrak ce qui leur donnait l’occasion de se présenter à KARV l’anti-gala. Cette soirée était organisée pour les jeunes et ils pouvaient rencontrer leurs idoles. Ayant marqué de nombreux ados, ils se souviennent de ce moment, alors qu’on les accueillait «comme les Beatles», réalisant l’impact qu’ils avaient sur leur public d’adolescents. Regardez-les raconter ce magnifique souvenir dans la vidéo plus bas.
Si la complicité entre les deux n’est plus à faire, on remarque que celle avec leur équipe non plus! La majorité d’elle est constituée des mêmes membres de la production qu’en 2011 et c’était la condition lorsqu’on les a approchés pour ramener l’émission: «On veut absolument assembler la même gang de caves», avaient demandé Patrice et Étienne. Selon eux, cela contribue au résultat que nous avons droit en ondes et hors d’ondes. Après notre passage dans leur quartier général, nous n’avons pas de difficulté à les croire!
