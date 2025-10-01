Patrice Bélanger se confie sur sa «chimie qui ne s'explique pas» avec Étienne Boulay

La chance de vivre de grands moments

Les deux amis réalisent le privilège qu’ils ont de vivre ces expériences ensemble, notamment d’être rémunérés pour faire des folies: «Le nombre de fois qu’on se texte: ''On a été payés pour faire des niaiseries aujourd’hui.’’ Et on se donne le droit d'être des gamins.», mentionne l’ex-footballeur.

À l’époque, l’émission Les testeurs était diffusée à Vrak ce qui leur donnait l’occasion de se présenter à KARV l’anti-gala. Cette soirée était organisée pour les jeunes et ils pouvaient rencontrer leurs idoles. Ayant marqué de nombreux ados, ils se souviennent de ce moment, alors qu’on les accueillait «comme les Beatles», réalisant l’impact qu’ils avaient sur leur public d’adolescents. Regardez-les raconter ce magnifique souvenir dans la vidéo plus bas.