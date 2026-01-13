Avant son départ pour les tournages de Survivor Québec, Patrice Bélanger profite d’un tournage dans la neige

Pour s’aider, l’animateur de la populaire téléréalité s’est référé à l’outil disponible sur le site de CAA Québec. En plus de lui conseiller d’apporter sa serviette de plage et sa trousse de toilette, la plateforme l’invitait à déposer un fer à défriser dans sa valise. Décidant de laisser tomber la suggestion, il a avoué rester craintif: «Moi je frise dans la vie, si l’humidité du Panama pogne là-dedans, je peux facilement avoir l’air d’un pubis», a-t-il lancé en faisant éclater de rire ses collègues!

Espérons qu’il ne regrettera pas son choix! On portera une attention particulière aux beaux cheveux de Patrice ce printemps, sur Noovo et sur Crave lors de la nouvelle saison de Survivor Québec.

