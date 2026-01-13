Avant son départ pour les tournages de Survivor Québec, Patrice Bélanger profite d’un tournage dans la neige

Début du contenu principal.
Il reste seulement que quelques jours à Patrice Bélanger avant de s’envoler pour le Panama afin d’animer la 4e saison de Survivor Québec. Avant son départ, il restait à l’animateur chouchou quelques tournages pour son émission Les Testeurs avec son acolyte Étienne Boulay. Voyez les images plus bas!
Il est difficile de savoir quel était le test exact pour l’émission, mais ce qu’on sait, c’est que le producteur des Testeurs Julien Guilbault a mis au défi les deux amis pendant une pause. Si l’un des deux réussissait à mettre une balle de neige dans la poubelle, le dîner était payé pour toute l’équipe! Regardez le défi dans la vidéo ci-dessus.
Plus tôt cette semaine, Patrice Bélanger avait partagé sur les ondes du 107,3 Rouge l’immense projet que consistait la construction de ses valises. Il compare d’ailleurs l’activité au «projet d’une vie» dans son cas! À la blague il expliquait: «C’est un peu comme quand je commence à parler, on sait quand ça commence, mais on ne sait jamais vraiment quand ça finit!» Réécouter le drôle de moment ci-dessous.
Pour s’aider, l’animateur de la populaire téléréalité s’est référé à l’outil disponible sur le site de CAA Québec. En plus de lui conseiller d’apporter sa serviette de plage et sa trousse de toilette, la plateforme l’invitait à déposer un fer à défriser dans sa valise. Décidant de laisser tomber la suggestion, il a avoué rester craintif: «Moi je frise dans la vie, si l’humidité du Panama pogne là-dedans, je peux facilement avoir l’air d’un pubis», a-t-il lancé en faisant éclater de rire ses collègues!
Espérons qu’il ne regrettera pas son choix! On portera une attention particulière aux beaux cheveux de Patrice ce printemps, sur Noovo et sur Crave lors de la nouvelle saison de Survivor Québec.
