Les testeurs: Kim Rusk a vécu l'expérience d'une vie, voyez les images

Oseriez-vous essayer le plus haut saut en bungee du Canada?

Kim Rusk, elle, a accepté de relever le défi!

Dans le cadre de l'émission Les testeurs, la pétillante animatrice a accompagné Patrice Bélanger dans cette expérience assez intense merci.

Le duo a monté dans la tour de 64 mètres (210 pieds) installée au coeur du Vieux-Port de Montréal, avant de s'élancer au-dessus de l'eau.