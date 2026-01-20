Les testeurs: Kim Rusk a vécu l'expérience d'une vie, voyez les images

Début du contenu principal.
Oseriez-vous essayer le plus haut saut en bungee du Canada?
Kim Rusk, elle, a accepté de relever le défi!
Dans le cadre de l'émission Les testeurs, la pétillante animatrice a accompagné Patrice Bélanger dans cette expérience assez intense merci.
Le duo a monté dans la tour de 64 mètres (210 pieds) installée au coeur du Vieux-Port de Montréal, avant de s'élancer au-dessus de l'eau.
Certaines personnes qui essaient ce saut en bungee restent au sec.
Kim Rusk et Patrice Bélanger, eux, ont eu droit à une saucette dans l'eau du fleuve! Voici les impressionnantes images de l'émission Les testeurs, à voir en appuyant sur «Play» au centre de la vidéo ci-dessous:
Incroyable, n'est-ce pas?
Vous pouvez revoir l'épisode en entier et les réactions de Kim Rusk par ici sur Crave.
En terminant, si vous avez envie de relever le défi vous aussi, découvrez tout ce qu'il faut savoir sur le saut en bungee urbain le plus haut au Canada juste ici.
Le lundi 26 janvier marquera le grand retour de Cathy Gauthier à la radio.
Après une pause d’un an, l’animatrice reprend le micro. Elle avait annoncé, le 20 janvier 2025, qu’elle se retirait temporairement de la radio matinale.
Elle sera de retour, mais dans une toute nouvelle plage horaire. Cathy Gauthier prendra les commandes de Ça rentre au poste, aux côtés de Mario Tessier et Sébastien Trudel, tous les jours de 15h à 18h.
