«Plus sexy, plus intense»: les premières images d'OD Tentations au soleil sont dévoilées

Alors que les gagnants d'OD Chypre viennent d'être dévoilés, tous les yeux sont tournés vers OD Tentations au soleil. À l’animation, Maripier Morin promet une édition encore plus intense… et plus sexy que jamais.
Les deux premiers épisodes de la deuxième saison seront dévoilés le 8 décembre sur Crave, et la bande-annonce vient tout juste d'être dévoilée sur les réseaux sociaux. Voyez ce qui vous attend!
Les anciens candidats d’Occupation Double et de l’Île de l’amour devront tout faire pour mettre la main sur le grand prix de cette deuxième édition.
Parmi les visages familiers, on retrouvera notamment Naomi, Elijah, Johanie et Marie-May d’OD Chypre.
Cliquez sur le bouton JOUER pour voir les premières images.
D’ailleurs, Maripier Morin a révélé que les téléspectateurs découvriront une facette complètement différente de Marie-May et Johanie durant leur passage à OD Tentations au soleil. Elle a aussi confié que Naomie, qui a passé une semaine à OD Chypre, y vivra une toute nouvelle aventure.
Pour cette deuxième saison, le public peut s’attendre à une véritable avalanche de rebondissements.
Rappelons que lors de la première édition, Ophélia et Antoine avaient remporté les grands honneurs. Leur histoire n’a toutefois pas survécu à l’extérieur du jeu, même s’ils avaient formé un duo très soudé durant leur séjour dans la maison.
La deuxième saison d’OD Tentations au soleil sera diffusée dès le 8 décembre sur Crave.
