«Plus sexy, plus intense»: les premières images d'OD Tentations au soleil sont dévoilées

Alors que les gagnants d'OD Chypre viennent d'être dévoilés, tous les yeux sont tournés vers OD Tentations au soleil. À l’animation, Maripier Morin promet une édition encore plus intense… et plus sexy que jamais.

Les deux premiers épisodes de la deuxième saison seront dévoilés le 8 décembre sur Crave, et la bande-annonce vient tout juste d'être dévoilée sur les réseaux sociaux. Voyez ce qui vous attend!