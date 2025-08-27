De retour de Chypre, Maripier Morin nous parle des candidats d’OD

Quelques mots sur son émission de rénovations

En plus d’aborder la nouvelle saison d’Occupation Double et la deuxième saison d’OD Tentations au soleil, Maripier Morin a profité de son passage au lancement de la nouvelle programmation pour dire quelques mots sur son émission de rénovations.

Maripier a expliqué pourquoi son amoureux, Jean-Philippe Perras, et elle avaient accepté d’embarquer dans le projet.

Rappelons que le but de l’émission était de construire une bigénérationnelle avec leur famille et les parents de Jean-Philippe.

«On a réalisé que collectivement, on s’en va dans un mur avec le système dans lequel on vit. On n’est pas prêts et aptes à recevoir tous les boomers dans les maisons de retraite, dans les CHSLD, dans les RPA. Il y a de moins en moins de gens qui veulent faire ça [...] Et nous, on avait le souhait de les avoir avec nous», a-t-elle indiqué en ajoutant que le couple rêvait que leurs enfants puissent grandir avec leurs grands-parents.