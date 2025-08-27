De retour de Chypre, Maripier Morin nous parle des candidats d’OD

Début du contenu principal.
De retour de Chypre depuis le début de la semaine, Maripier Morin a abordé en quelques mots son voyage de 72 heures sur cette île dans la mer Méditerranée lors du lancement de la nouvelle programmation de Noovo et de Crave.
L’animatrice a fait ce voyage pour rencontrer les nouveaux candidats et les nouvelles candidates de la prochaine saison d’Occupation Double. Elle en a aussi profité pour nous parler de cette nouvelle cohorte.
«C'est capoté. Les candidats sont exceptionnels. On sent qu'il y a peut-être eu une petite influence d'OD Tentations au soleil sur les candidats. Je sens qu'ils ont encore plus le goût de jouer, je sens qu'ils sont plus dans la séduction. Ça a ramené un peu de piquant et de folie», a raconté Maripier.
Je sens qu’ils ont encore plus le goût de jouer, je sens qu’ils sont plus dans la séduction.
Maripier a mentionné aux candidat.e.s qu’elle allait bien les suivre au cours de la prochaine saison et surtout, qu’elle va assurément essayer de trouver les prochain.e.s candidat.es de la deuxième saison d’OD Tentations au soleil qui sera diffusée sur Crave après la saison régulière d’Occupation Double.
En plus d’aborder la nouvelle saison d’Occupation Double et la deuxième saison d’OD Tentations au soleil, Maripier Morin a profité de son passage au lancement de la nouvelle programmation pour dire quelques mots sur son émission de rénovations.
Maripier a expliqué pourquoi son amoureux, Jean-Philippe Perras, et elle avaient accepté d’embarquer dans le projet.
Rappelons que le but de l’émission était de construire une bigénérationnelle avec leur famille et les parents de Jean-Philippe.
«On a réalisé que collectivement, on s’en va dans un mur avec le système dans lequel on vit. On n’est pas prêts et aptes à recevoir tous les boomers dans les maisons de retraite, dans les CHSLD, dans les RPA. Il y a de moins en moins de gens qui veulent faire ça [...] Et nous, on avait le souhait de les avoir avec nous», a-t-elle indiqué en ajoutant que le couple rêvait que leurs enfants puissent grandir avec leurs grands-parents.
L’émission Les Morin-Perras sous le même toit sera diffusée dès janvier 2026 sur Crave et Canal Vie.
