Maripier Morin nous révèle un secret sur OD: Tentations au soleil

Malgré le temps froid qui arrive, il fera chaud dans nos salons, dès le 8 décembre, sur Crave avec la 2e saison d’OD: Tentations au soleil. Pour une seconde fois, Maripier Morin pilotera la croustillante et sexy téléréalité. Dans cette nouvelle cuvée, on y retrouvera certains visages d’OD Chypre. En entrevue, elle nous a expliqué de quelle façon la production a procédé à la sélection de ceux-ci.
Voici ce qu’elle avait à nous dire dans la vidéo ci-dessous.
Maripier Morin mentionne que la production a approché tous les candidats d’OD Chypre afin de savoir s’ils désiraient participer à cette 2e saison. Certains ont balayé l’invitation à cause du statut de leur relation: «Par exemple, Julie-Pier et Maxime, on leur a proposé, mais ils étaient comme: ‘’Nous, on veut préserver notre union’’.» Bien que l’animatrice est d’avis qu’ils auraient été divertissants, elle comprend le choix du nouveau couple.
Par ailleurs, elle avance que Béatrice et Sébastien ont eu aussi décliné l’offre à cause de leur amour: «Béatrice, j'aurais capoté de l'avoir parce qu’elle était déjà éliminée quand nous on a tourné Tentations, mais évidemment, elle était avec Séb, fait qu’elle se voyait mal dire: ‘’Ciao mon chum!’’», explique-t-elle.
Ce sont Johanie, Marie-May, Naomi et Elijah qui se joindront à cette 2e édition d’OD: Tentations au Soleil. Maripier avoue être ravie de ces sélections, notamment pour Marie-May, Naomi et Johanie pour qui elle sentait que l’aventure n’était pas terminée: «J’avais l'impression qu’elles n’étaient pas allées au bout de leur trip. […] D'aller boucler une boucle pour elles, je pense que ça a été une belle aventure.»
Elle assure qu’on aura droit à une Johanie et à une Marie-May bien différentes de celles que nous avons vues à OD Chypre. Ce sera à découvrir le 8 décembre, sur Crave!
