Maripier Morin nous révèle un secret sur OD: Tentations au soleil

Malgré le temps froid qui arrive, il fera chaud dans nos salons, dès le 8 décembre, sur Crave avec la 2e saison d’OD: Tentations au soleil. Pour une seconde fois, Maripier Morin pilotera la croustillante et sexy téléréalité. Dans cette nouvelle cuvée, on y retrouvera certains visages d’OD Chypre. En entrevue, elle nous a expliqué de quelle façon la production a procédé à la sélection de ceux-ci.

Voici ce qu’elle avait à nous dire dans la vidéo ci-dessous.