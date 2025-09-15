Passer au contenu principal
Naomi d'OD Chypre: voyez ses plus belles photos de voyage

Naomi d'Occupation Double Chypre adore partager des photos de plage et de vacances sur Instagram

Alerte au divulgâcheur: si vous n'êtes pas à jour dans l'émission, cessez de lire cet article!

La jolie brunette de Blainville a été éliminée de la téléréalité amoureuse en fin de semaine dernière. Elle aura au moins eu le temps de faire un formidable voyage avec Arnaud à Amsterdam.

Même si cela ne s'est pas terminé comme prévu, Naomi d'OD Chypre a semblé vivre un séjour haut en couleur. On a donc pensé commencer notre top des plus belles photos de voyages de la célibataire de 28 ans avec ses souvenirs des Pays-Bas:

D'autres superbes photos de voyage de Naomi d'OD Chypre

En maillot sous les tropiques, en cavale dans les Alpes ou en motomarine à Tahiti, Naomi aime nous faire vivre ses aventures avec elle sur Instagram.

Voici les plus jolies photos de voyage de l'exclue d'OD Chypre:

Voici ce que les candidats d’OD Chypre ont apporté dans leurs valises

Sans connaître la durée de leur périple pour Chypreles participants d’Occupation Double doivent tout prévoir ce qu’ils apportent pour l’aventure.

Dans l’émission spéciale sur les préparatifs, disponible sur Noovo, on a eu accès aux bagages des candidats. Découvrez les valises les plus surprenantes!

Lire la suite

 

