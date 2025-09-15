Naomi d'OD Chypre: voyez ses plus belles photos de voyage

Naomi d'Occupation Double Chypre adore partager des photos de plage et de vacances sur Instagram

Alerte au divulgâcheur: si vous n'êtes pas à jour dans l'émission, cessez de lire cet article!

La jolie brunette de Blainville a été éliminée de la téléréalité amoureuse en fin de semaine dernière. Elle aura au moins eu le temps de faire un formidable voyage avec Arnaud à Amsterdam.

Même si cela ne s'est pas terminé comme prévu, Naomi d'OD Chypre a semblé vivre un séjour haut en couleur. On a donc pensé commencer notre top des plus belles photos de voyages de la célibataire de 28 ans avec ses souvenirs des Pays-Bas: