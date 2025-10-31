Johanie d'OD Chypre serait en amour!

Début du contenu principal.
Tout porte à croire que Johanie d'OD Chypre a trouvé l'amour! La jolie mannequin a partagé une photo où elle est enlacée avec un beau brun sur Instagram. Comme seule description: trois petits coeurs blancs!
Oui oui, on parle bien de la candidate d'Occupation Double qui vient de revenir de son séjour sous le soleil devant les caméras. Mais qui pourrait bien être ce bel inconnu?
Voici la photo partagée en story par Johanie qui a suscité bien des questionnements chez les fans de la téléréalité amoureuse:
Serait-ce un prétendant qui l'attendait depuis son départ pour OD Chypre?
Un mystérieux voyageur rencontré en rentrant à l'aéroport?
Un admirateur de Johanie qui lui a écrit pendant qu'elle était dans l'aventure?
On a beaucoup de questions! Quoi qu'il en soit, on est très heureux de voir que l'ex-participante d'Occupation Double passe du temps de qualité en bonne compagnie. On lui souhaite beaucoup de bonheur!
Après OD Chypre, OD Tentations au soleil et la perte de son passeport, la candidate Johanie est enfin revenue au Québec cette semaine! Rencontrée quelques heures après son arrivée, elle en avait long à dire sur le choix d’Anthony de l’éliminer de l'aventure.
Dès le début de notre entrevue, la mannequin de Québec nous a rassurés: «Je n’ai pas pleuré pour Antho, lui il pense qu’il m’a brisé le cœur! Mes pleurs étaient pour les filles.»
