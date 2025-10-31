Johanie d'OD Chypre serait en amour!

Tout porte à croire que Johanie d'OD Chypre a trouvé l'amour! La jolie mannequin a partagé une photo où elle est enlacée avec un beau brun sur Instagram. Comme seule description: trois petits coeurs blancs!

Oui oui, on parle bien de la candidate d'Occupation Double qui vient de revenir de son séjour sous le soleil devant les caméras. Mais qui pourrait bien être ce bel inconnu?

Voici la photo partagée en story par Johanie qui a suscité bien des questionnements chez les fans de la téléréalité amoureuse: