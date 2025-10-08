Passer au contenu principal
OD Tentations au soleil: voici ENFIN les candidats de la nouvelle saison

Les tournages de la nouvelle saison d’OD Tentations au soleil commencent cette semaine à Chypre, et on vient d’apprendre ce matin l’identité des anciens candidats et des anciennes candidates qui vont participer à l’émission

Pour cette deuxième saison, les ancien.ne.s candidat.e.s ne sont pas les seul.e.s à vouloir jouer à OD Tentations au soleil: des personnalités ayant participé à d’autres téléréalités vont se joindre à eux et à elles.

Encore une fois cette année, les défis sensuels, les partys enflammés et les rapprochements seront nombreux. Le couple qui va réussir à convaincre les candidat.e.s de leur comptabilité pourra repartir avec un gros lot de 25 000$. 

Sans plus attendre, voici les candidats et les candidates de la nouvelle saison d’OD Tentations au soleil qui est animée par Maripier Morin et qui sera diffusée sur Crave dès le 8 décembre prochain. 

Naomi 

OD Chypre

© Bell Média

Marie-May 

OD Chypre

© Bell Média

Alexandra

OD Grèce

© Bell Média

Koralie-Maya

OD Martinique

© Productions J

Jennifer 

OD Afrique du Sud

© Bell Média

Kevin 

OD Afrique du Sud 

© Bell Média

Raphaël

OD Mexique 

© Bell Média

Antoine 

OD dans l’Ouest 

© Bell Média

Jade 

L'Île de l’amour

Maeva 

L'Île de l’amour

Édouard 

L'Île de l’amour

Victor 

L'Île de l’amour

Jacob

L'Île de l’amour

© Bell Média

La deuxième saison d’OD Tentations au soleil sera diffusée dès le 8 décembre sur Crave

Marie-Soleil
