OD Tentations au soleil: voici ENFIN les candidats de la nouvelle saison

Les tournages de la nouvelle saison d’OD Tentations au soleil commencent cette semaine à Chypre, et on vient d’apprendre ce matin l’identité des anciens candidats et des anciennes candidates qui vont participer à l’émission!

Pour cette deuxième saison, les ancien.ne.s candidat.e.s ne sont pas les seul.e.s à vouloir jouer à OD Tentations au soleil: des personnalités ayant participé à d’autres téléréalités vont se joindre à eux et à elles.

Encore une fois cette année, les défis sensuels, les partys enflammés et les rapprochements seront nombreux. Le couple qui va réussir à convaincre les candidat.e.s de leur comptabilité pourra repartir avec un gros lot de 25 000$.