OD Tentations au soleil: voici ENFIN les candidats de la nouvelle saison

Les tournages de la nouvelle saison d’OD Tentations au soleil commencent cette semaine à Chypre, et on vient d’apprendre ce matin l’identité des anciens candidats et des anciennes candidates qui vont participer à l’émission!
Pour cette deuxième saison, les ancien.ne.s candidat.e.s ne sont pas les seul.e.s à vouloir jouer à OD Tentations au soleil: des personnalités ayant participé à d’autres téléréalités vont se joindre à eux et à elles.
Encore une fois cette année, les défis sensuels, les partys enflammés et les rapprochements seront nombreux. Le couple qui va réussir à convaincre les candidat.e.s de leur comptabilité pourra repartir avec un gros lot de 25 000$.
Sans plus attendre, voici les candidats et les candidates de la nouvelle saison d’OD Tentations au soleil qui est animée par Maripier Morin et qui sera diffusée sur Crave dès le 8 décembre prochain.
OD Chypre
OD Chypre
OD Grèce
OD Martinique
OD Afrique du Sud
OD Afrique du Sud
OD Mexique
OD dans l’Ouest
L'Île de l’amour
L'Île de l’amour
L'Île de l’amour
L'Île de l’amour
L'Île de l’amour
La deuxième saison d’OD Tentations au soleil sera diffusée dès le 8 décembre sur Crave.
