Emanuelle, la fille de Caroline Néron, s’offre une métamorphose

Emanuelle Gagné-Néron, la fille de Caroline Néron, a décidé de changer complètement de look!
La jeune comédienne, qu’on a récemment pu voir dans Dumas et In Memoriam, a opté pour une transformation capillaire audacieuse, et le résultat est tout simplement renversant.
Il y a quelques semaines à peine, Emanuelle affichait une chevelure brune. Ce matin, sa mère, Caroline Néron, a dévoilé sa métamorphose sur les médias sociaux.
La jeune comédienne a troqué le brun pour un blond cendré lumineux, posé sur une base légèrement plus foncée. Une transformation qui lui va à merveille!
Dans la légende accompagnant la vidéo, Caroline Néron précise que ce changement de tête a été fait pour un nouveau rôle. On peut donc s’attendre à revoir Emanuelle sur nos écrans très bientôt!
En attendant, il est possible d’admirer son talent dans la série In Memoriam, présentement disponible sur Crave.
Le long-métrage Anna Kiri du réalisateur Francis Bordeleau prendra l’affiche le vendredi 26 septembre. Il met en vedette Catherine Brunet, Maxime De Cotret, Charlotte Aubin, Rosalie Bonenfant et la comédienne Caroline Néron. Lors du visionnement de presse, elle nous a dévoilé de quelle façon elle se préparait pour tous ses rôles et comment elle souhaitait aider sa fille dans sa carrière de comédienne.
