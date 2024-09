Caroline Néron: voici les dernières nouvelles sur la star

Le parcours professionnel de Caroline Néron

La carrière télévisuelle de la comédienne débute dans les années 90. Elle se fait connaître du public dans Urgences, série pour laquelle elle décroche un rôle de soutien, et plus tard dans Diva, alors qu'elle interprète Stella Trudel. Plus récemment, on a entre autres pu voir Caroline Néron dans La Déesse des mouches à feu, District 31, Un gars, une fille, STAT et Testament.

Caroline est aussi chanteuse. En 2003, son album éponyme,la propulse au sommet des palmarès. La star est également femme d'affaires. Sa compagnie Bijoux Caroline Néron a été fondée en 2004.

Lieu et date de naissance

Boucherville, le 21 juillet 1973

Les membres de sa famille

La fille de Caroline Néron, Emanuelle Gagné Néron, est née le 9 octobre 2009. Son père est Jean-Marc Gagné, avec qui Caroline Néron s'est séparée en 2011.

Caroline Néron est en couple avec Luc Fouquette depuis 2021.

Site web: carolineneron.com | Instagram: @caroline_neron | Facebook: Caroline Neron