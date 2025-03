Caroline Néron fière de sa fille Emanuelle, en lice pour un prix prestigieux

Caroline Néron ne pourrait pas être plus fière de sa fille Emanuelle, qui suit ses traces dans le monde du jeu et qui vient de recevoir une belle reconnaissance pour son travail à seulement 15 ans!

Depuis quelques années, d'Emanuelle Gagné-Néron fait sa place dans l’industrie télévisuelle québécoise, apparaissant dans des séries comme Alertes, District 31 et plus récemment In Memoriam.

C’est d’ailleurs pour son rôle de Lucille Léry dans cette dernière production qu’elle se retrouve en nomination au 46e Gala des Young Artists Awards, dans la catégorie Premier rôle récurrent dans une série en streaming.