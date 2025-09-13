STAT: Découvrez le comédien qui jouera le fils de Laurent Lamy!

Antoine Marchand-Gagnon possède déjà une solide expérience devant la caméra. Le public l’a vu évoluer dans plusieurs productions populaires, dont Subito texto, Mes petits malheurs, District 31, L’heure bleue et, plus récemment, Les moments parfaits.

À la fin du mois, dans le quatrième épisode, le public découvrira le fils de Laurent Lamy. Les premières images laissent déjà deviner un moment chargé d’émotion: l’expression grave des personnages suggère que les nouvelles médicales ne seront pas rassurantes.

Selon Radio-Canada, l’intrigue de l'épisode du 30 septembre sera riche en rebondissements:

« L’urgence accueille une femme de 37 ans (Anne Tremblay) qu’un passant a trouvée à demi consciente le long d’une voie ferrée. Elle refuse qu’on la touche et réagit comme une enfant. En lui parlant doucement, Emmanuelle (Suzanne Clément) parvient à lui faire dire son nom, Axelle. On doit la mettre sous sédation pour pouvoir l’examiner adéquatement. Audrey (Samantha Fins) est surprise de voir ses parents, Charles (Gaston Lepage) et Marie-Marthe Nadeau (Louise Laparé) se présenter. Elle leur fait part de son état. À son tour, Emmanuelle a une discussion un peu tendue avec Claudia (Evelyne de la Chenelière). Jacob (Lou-Pascal Tremblay) s’occupe de David (Gabriel Lemire), un accidenté de la route qui lui semble dépressif. »