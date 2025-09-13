STAT: Découvrez le comédien qui jouera le fils de Laurent Lamy!

Début du contenu principal.
La quatrième saison de STAT n’a pas fini de surprendre ses fidèles!
Après avoir introduit Élisabeth, la femme de Laurent Lamy (interprété par Emmanuel Bilodeau), dès le premier épisode, les téléspectateurs feront bientôt connaissance avec un nouveau personnage attendu: le fils du radiologiste! Et c’est le jeune comédien Antoine Marchand-Gagnon qui hérite de ce rôle chargé d’émotion.
La série a repris exactement où la troisième saison s’était arrêtée, alors que l’hôpital Saint-Vincent était frappé de plein fouet par une attaque qui a semé le chaos. Rapidement, Élisabeth (Éveline Gélinas) s’est précipitée au chevet de son mari blessé, toujours dans un état critique aux soins intensifs.
Antoine Marchand-Gagnon possède déjà une solide expérience devant la caméra. Le public l’a vu évoluer dans plusieurs productions populaires, dont Subito texto, Mes petits malheurs, District 31, L’heure bleue et, plus récemment, Les moments parfaits.
À la fin du mois, dans le quatrième épisode, le public découvrira le fils de Laurent Lamy. Les premières images laissent déjà deviner un moment chargé d’émotion: l’expression grave des personnages suggère que les nouvelles médicales ne seront pas rassurantes.
Selon Radio-Canada, l’intrigue de l'épisode du 30 septembre sera riche en rebondissements:
« L’urgence accueille une femme de 37 ans (Anne Tremblay) qu’un passant a trouvée à demi consciente le long d’une voie ferrée. Elle refuse qu’on la touche et réagit comme une enfant. En lui parlant doucement, Emmanuelle (Suzanne Clément) parvient à lui faire dire son nom, Axelle. On doit la mettre sous sédation pour pouvoir l’examiner adéquatement. Audrey (Samantha Fins) est surprise de voir ses parents, Charles (Gaston Lepage) et Marie-Marthe Nadeau (Louise Laparé) se présenter. Elle leur fait part de son état. À son tour, Emmanuelle a une discussion un peu tendue avec Claudia (Evelyne de la Chenelière). Jacob (Lou-Pascal Tremblay) s’occupe de David (Gabriel Lemire), un accidenté de la route qui lui semble dépressif. »
Dès son premier épisode sous le nouveau format hebdomadaire, STAT a frappé fort. Parmi les événements marquants:
Avec l’arrivée du fils de Laurent Lamy, la saison s’annonce encore plus dramatique et riche en émotions!
