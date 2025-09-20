Une comédienne de Sorcières fait son entrée remarquée dans STAT

Les amateurs de STAT auront bientôt droit à de nouveaux rebondissements à se mettre sous la dent!

Eh oui, Radio-Canada vient de dévoiler une première photo de Louise Laparé, que le public a récemment retrouvée dans Sorcières.

La comédienne fera son entrée dans STAT dès le cinquième épisode, où elle incarne un couple avec son conjoint dans la vraie vie, Gaston Lepage. Ce dernier se joindra aussi à l’intrigue, mais un peu plus tard dans la saison!