Une comédienne de Sorcières fait son entrée remarquée dans STAT

Début du contenu principal.
Les amateurs de STAT auront bientôt droit à de nouveaux rebondissements à se mettre sous la dent!
Eh oui, Radio-Canada vient de dévoiler une première photo de Louise Laparé, que le public a récemment retrouvée dans Sorcières.
La comédienne fera son entrée dans STAT dès le cinquième épisode, où elle incarne un couple avec son conjoint dans la vraie vie, Gaston Lepage. Ce dernier se joindra aussi à l’intrigue, mais un peu plus tard dans la saison!
Sur la photo partagée par Radio-Canada, on aperçoit le personnage joué par Louise Laparé en pleine discussion avec la travailleuse sociale Josette Harvey, interprétée par Micheline Lanctôt. Son personnage vient donc s’ajouter aux multiples intrigues qui secouent déjà l’hôpital Saint-Vincent!
Dans le même épisode, diffusé le 14 octobre, le public retrouvera également Claude Coupal (Caroline Néron), de retour en poste après les revers du début de saison. On note aussi la présence de Daniel Laramée (Bruno Marcil), qui tente de reprendre son travail malgré le décès récent de sa conjointe.
La semaine suivante, les téléspectateurs feront la connaissance d’une nouvelle neurologue, Claudia Maltais, interprétée par Evelyne de la Chenelière. Son arrivée promet de faire des vagues, puisque son passé est lié à Pascal St-Cyr (Normand D’Amour).
Engagée par Laurent Lamy (Emmanuel Bilodeau) la saison dernière, Claudia revient à Saint-Vincent alors que la direction est fragilisée par le coma de celui-ci. Dans une scène marquante, elle confrontera St-Cyr en lui lançant: « Je n’ai plus peur de vous. »
Une réplique qui ne manquera pas de réveiller de vieilles blessures et de mettre de la tension au sein de l’équipe médicale!