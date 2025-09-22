«Je suis très fière d’elle»: Caroline Néron révèle comment elle prépare sa fille pour ses rôles

Une migraine après avoir joué dans Stat

Pas question de se donner à moitié lorsqu’on propose une nouvelle opportunité à la femme d’affaires. Elle fait d’ailleurs appel à l’un de ses amis pour l’aider dans ses changements capillaires. «Je veux y aller à fond.», et ce n’est pas peu dire quand on la regarde dans Stat depuis son enlèvement. Se qualifiant elle-même de «maganée», elle confie que c’est elle qui a voulu être aussi amochée à l’écran pour qu’on croit davantage à la triste réalité de son personnage. Caroline se donne tant dans son jeu qu’elle a «eu une migraine de la mort le lendemain» du tournage.

Par ailleurs, on lui a déjà reproché de trop se donner: «Des fois on va me dire ‘’Tu peux pleurer moins’', des fois j’ai la morve qui me coule partout dans le visage. Je n’ai pas vraiment de limite. […] Je ne veux juste pas, ne pas assez en donner.», déclare-t-elle complètement passionnée.

Vous pourrez voir sa sublime performance, au cinéma dès vendredi, dans le film Anna Kiri.

