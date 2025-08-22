Catherine Brunet épate dans la bande-annonce enlevante du film Anna Kiri

Début du contenu principal.
Catherine Brunet brille une fois de plus dans son nouveau rôle au grand écran, cette fois dans Anna Kiri, le deuxième long métrage du réalisateur Francis Bordeleau.
La comédienne y incarne le personnage principal, une jeune femme délinquante qui vit en marge de la société.
Dans Anna Kiri, Catherine Brunet incarne une jeune femme marginale qui tente de fuir son passé criminel après un vol qui tourne mal. Entourée de ses amis et de son frère Vincent (Maxime de Cotret), elle trouve un échappatoire dans l'écriture. Lorsqu’une opportunité d’intégrer le monde universitaire et artistique s’offre à elle, Anna saisit sa chance. Mais le choc entre ses deux réalités est brutal, et elle devra, pour la première fois, prendre le contrôle de son destin.
Cliquez sur le bouton jouer pour voir la bande-annonce.
Catherine Brunet sera entourée d’une distribution impressionnante comprenant Maxime De Cotret, Charlotte Aubin, Jade Hassouné, Rosalie Bonenfant, Caroline Néron, Benoît McGinnis, Anne-Marie Cadieux, Manuel Tadros, Karl Graboshas et Fayolle Jean.
Le film sera présenté en compétition officielle au Festival de cinéma de la Ville de Québec, où le public pourra le découvrir en primeur le 12 septembre. Il prendra ensuite l’affiche dans les cinémas de la province dès le 26 septembre.