Marilou de Survivor Québec vend sa maison, voyez les photos

Marilou de Survivor Québec, saison 3 vient de mettre sa jolie maison en vente!
La pétillante brunette, ses deux garçons et leurs chiens sont prêts pour une nouvelle aventure. La famille quitte la demeure de Saint-Henri, sur la Rive-Sud de Québec, et elle pourrait être à vous!
Le prix demandé pour ce bungalow de 3 chambres et 2 salles de bains: 469 000$.
Voici le petit mot de Marilou de Survivor Québec, saison 3 au sujet de cette grande décision, qui coïncide avec le début de l'émission l'an dernier:
Le fait de vendre la maison, ça marque vraiment la fin de ce chapitre-là. - Marilou de Survivor Québec
«Ça y est, ma maison qui est affichée... en vente. Ça me fait une tite crotte! Quand même! Ce matin j'ai réalisé aussi qu'on est un an, jour pour jour, après le début de mon aventure. Le 12 février 2025, c'était notre jour 1 sur l'île, aux Philippines. On arrivait sur les tapis puis tu sais, le moment où Patrice a dit 'Bienvenue à Survivor Québec!'. Il y a un an, j'étais là! C'est capoté de penser à quel point ma vie a pris une tournure, mes amis, à laquelle je ne m'attendais pas. Mon Dieu que c'est pour le mieux! Mais le fait de vendre la maison, ça marque vraiment la fin de ce chapitre-là. Parce qu'en tire évidemment que du beau. […] Si vous vous cherchez une maison sur la Rive-Sud de Québec, avec un super terrain, du soleil, de la lumière... Je serais tellement contente que ce soit une petite famille qui l’achète.»
Voici quelques photos de la superbe maison de Marilou de Survivor Québec, saison 3, à faire défiler à l'aide de la flèche blanche située à droite de la publication Instagram:
Pour en savoir plus, planifier une visite ou faire une offre, visitez la fiche Centris de la propriété.
Au niveau amoureux, Marilou est désormais en couple avec William, qui faisait lui aussi partie de Survivor Québec l'an dernier.
Ils avaient déjà eu un contact sur Tinder en 2015, sans succès, et se sont retrouvés 10 ans plus tard. Vous pouvez revoir toute l'histoire juste ici.