Marilou de Survivor Québec vend sa maison, voyez les photos

Marilou de Survivor Québec, saison 3 vient de mettre sa jolie maison en vente!

La pétillante brunette, ses deux garçons et leurs chiens sont prêts pour une nouvelle aventure. La famille quitte la demeure de Saint-Henri, sur la Rive-Sud de Québec, et elle pourrait être à vous!

Le prix demandé pour ce bungalow de 3 chambres et 2 salles de bains: 469 000$.

Voici le petit mot de Marilou de Survivor Québec, saison 3 au sujet de cette grande décision, qui coïncide avec le début de l'émission l'an dernier: