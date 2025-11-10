Cette chanteuse country se joint aux Koristes d'En direct de l'univers

Début du contenu principal.
Avez-vous eu l'impression qu'il y avait un nouveau visage parmi les choristes à En direct de l'univers?
Si oui, vous avez tout à fait raison!
Il s'agit de la chanteuse Léa Jarry, qui se joint à l'ensemble vocal Les Koristes ce mois-ci.
Dans une publication Facebook, la chanteuse se dit honorée de se joindre à cette talentueuse brochette.
Léa Jarry ajoute que ce remplacement n'était pas prévu, et qu'elle fera partie de l'équipe d'En direct de l'univers jusqu'à la fin du mois de novembre 2025:
«Exceptionnellement en remplacement, je passe tous les samedis soirs de novembre avec mes amis les Koristes d’En direct de l'univers! Quel beau privilège de chanter avec plein de merveilleux artistes sur ce plateau»
Dans la section des commentaires sous la photo, les téléspectateurs affirment qu'ils avaient remarqué sa présence et lui souhaitent la bienvenue à l'émission.
On retrouvera Léa Jarry sur le plateau aux côtés des Koristes, en direct, ce samedi soir à 19h à ICI Télé.
C’est maintenant confirmé: Patrick Masbourian sera l’invité d’honneur du prochain épisode d’En direct de l’univers.
L’émission s’annonce déjà riche en émotions et en surprises, à l’image du parcours unique de cet animateur chevronné!
À la fin du mois de septembre, France Beaudoin s’est invitée dans le studio de Tout un matin pour convier Patrick à participer à l’émission.
