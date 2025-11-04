Marie-Lyne Joncas, Gildor Roy et Vincent Leclerc chantent Taylor Swift

Dans une vidéo partagée sur ses réseaux sociaux, la comédienne et humoriste dévoile ses deux collègues se prêtant au jeu d’une reprise de la célèbre chanson de Taylor Swift, We Are Never Ever Getting Back Together.

Avec un air faussement fâché, Gildor Roy et Vincent Leclerc accompagnent Marie-Lyne Joncas dans cette interprétation pour le moins savoureuse.

