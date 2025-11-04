Marie-Lyne Joncas, Gildor Roy et Vincent Leclerc chantent Taylor Swift

Début du contenu principal.
Marie-Lyne Joncas est une swiftie assumée, et elle l’a encore une fois prouvé!
L’humoriste a initié ses collègues de la série Dumas, Gildor Roy et Vincent Leclerc, à sa passion pour Taylor Swift… avec des résultats absolument hilarants.
Dans une vidéo partagée sur ses réseaux sociaux, la comédienne et humoriste dévoile ses deux collègues se prêtant au jeu d’une reprise de la célèbre chanson de Taylor Swift, We Are Never Ever Getting Back Together.
Avec un air faussement fâché, Gildor Roy et Vincent Leclerc accompagnent Marie-Lyne Joncas dans cette interprétation pour le moins savoureuse.
Appuyer sur le bouton JOUER pour voir la vidéo.
La deuxième saison de Dumas est présentement diffusée sur les ondes d’ICI Télé. Marie-Lyne Joncas, Vincent Leclerc et Gildor Roy y tiennent les rôles principaux.